Varriale: “Arbitraggio mediocre di Doveri, ma non ha inciso sul risultato”

Il giornalista Rai Enrico Varriale è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “L’arbitraggio di Doveri è stato mediocre, non ha raggiunto la sufficienza, ma non ha inciso molto perché i rigori erano episodi molto borderline. McTominay è entrato fuori tempo su Dumfries, prima del gol di Dimarco, mentre il mani di Dumfries rientra in una serie di mancanze di uniformità di giudizi: quanto detto quindici giorni fa è stato puntualmente capovolto, inventando casistiche diverse.

La cosa importante è che il Napoli abbia ritrovato quella fame e quella voglia di vincere che era stata un po' annacquata contro il Como ed aveva fatto arrabbiare Conte. Soprattutto il Napoli, guardando in faccia la favorita per lo scudetto, la partita se la può giocare sino alla fine. Sono stato sempre cauto sulle chances di scudetto degli azzurri, ma ora la squadra di Conte per me può giocarsela alla pari con l’Inter, con Atalanta terza incomoda.

Sono state enfatizzate alcune assenze dell’Inter che hanno riguardato più che altro le riserve. Al Napoli sono mancati Neres, Anguissa e Olivera: è come se ai nerazzurri fossero mancati insieme uno tra Bastoni e Dimarco, Barella e Lautaro. Sarebbe stata tutta un’altra cosa”.