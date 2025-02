Varriale: "C'è un peccato originale nel mercato del Napoli, da lì una serie di errori"

“Doversi assumere delle responsabilità su trattative che non sono mai andate in porto, non è mai facile e in questo la conferenza stampa di Manna è apprezzabile. Però il peccato originale del mercato del Napoli - ha detto il giornalista Enrico Varriale a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - è stato che, una volta decisa la cessione di Kvaratskhelia, si doveva comunque procedere prima ad assicurarsi un sostituto e poi dopo render noto questo tipo di situazione che, invece, a gennaio tutti sapevano cifre e dettagli della trattativa. Da quel peccato originale, sono discese tutta una serie di errori e ha fatto bene Manna ad ammetterli. Però tutte le dietrologie che stiamo leggendo dietro al mercato sono tutte opinioni rispettabili, ma alcuni opinionisti dicono cose veramente assurde: 'Rotture De Laurentiis-Conte', 'Conte se ne va a fine anno', sono tutte sciocchezze.

Per quanto riguarda la corsa scudetto, devo ricordare che il Napoli non è partito per vincerlo. Manna lo ha ribadito in conferenza. Ho visto celebrazioni sui giornali di squadre come Milan e Juventus che faticano a mettere nel mirino la Champions League, obiettivo che il Napoli sembra aver raggiunto già. Guardando le due rose, c'è una netta differenza tra Napoli e Inter, con i nerazzurri favoriti per lo scudetto e gli azzurri nel ruolo di sfidanti. Certo, c'è da dire che l'Inter ha tante partite e può succedere di tutto, ma sarebbe una grossa impresa se Conte riuscisse a portare il tricolore, soprattutto dopo questo mercato”.