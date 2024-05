Varriale: “Il Napoli sta trattando Conte da tempo, per questo ha preso due supplenti"

"Conte è l’unico allenatore libero che può arrivare anche a fine maggio".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: "Rinnovo di Kvara? E’ una mossa quasi obbligata, con la gestione dei contratti si inizierà a vedere se il Napoli ha imparato la lezione che ha portato al disastro che si è visto quest’anno. Da lì si partirà per ricostruire. Il Napoli ha sbagliato questa lezione l’anno scorso, De Laurentiis fa bene a rinnovare Kvara perché con la partenza di Osimhen almeno un punto fermo lo devi avere.

Nuovo allenatore? Credo che il Napoli stia trattando già da tempo con Antonio Conte. Se andiamo a vedere quello che è successo questo inverno, se il Napoli ha rinunciato ad un allenatore come Tudor scegliendo due supplenti come Mazzarri e Calzona è perché ha qualcosa in più di un’idea per il nuovo allenatore. Tutti i discorsi che si fanno sulla difesa a tre o quattro sono favole che si raccontano, un bravo allenatore non può impostare solo uno schema nel suo calcio. Il problema di un allenatore è quello di formare gruppi importanti, farsi seguire e gestire i giocatori. Conte è l’unico allenatore libero che può arrivare anche a fine maggio. Il Napoli deve fare abbastanza presto perché il gruppo va rifondato con una guida forte”