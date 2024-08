Varriale: “Mercato del Napoli da 8! Osimhen? ADL non si è fatto ricattare”

vedi letture

"Il Napoli ha tenuto punto su una questione di principio".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: "Credo che i discorsi relativi a Osimhen non possono prescindere dal mercato del Napoli, che è stato eccellente considerando quali erano le premesse. Prima di prendere Conte in molti avevano scritto che il Napoli non poteva permetterselo, poi una volta preso hanno detto che non poteva permettersi il mercato che voleva Conte. Invece il Napoli ha speso i soldi prendendo giocatori notevoli e questo senza partecipare alle coppe europee. Quindi il mercato del Napoli vale 8.

Poi c’è la questione Osimhen. Il Napoli ha tenuto punto su una questione di principio. De Laurentiis non si è fatto prendere dalla gola, ma giustamente difronte a 140mln offerti al giocatore e 6 all’agente ha pensato ad una sorta di forzatura non poter pretendere 5mln in più. Hai dimostrato che hai un presidente e un club che non si fa ricattare, e questo nel calcio di oggi succede sempre più raramente.

Calenda deve trovare una soluzione? Tra le cose che non hanno funzionato in questo calciomercato ci sono anche Folorunsho e Mario Rui, che sono rimasti a Napoli perché il procuratore non è riuscito a trovare una soluzione come successo a Osimhen. Pensare che Calenda riesca a fare quello che non è riuscito a fare nell’ultimo anno è difficile. Per lavorare e fare la crescita definitiva, che Osimhen meriterebbe, deve giocare. Se non lo fa non so se ci perde più il procuratore, il calciatore o il Napoli stesso”.