Venezia, Ceccaroni: "Lavoreremo da squadra per fermare le grandi qualità del Napoli"

Pietro Ceccaroni, difensore centrale del Venezia, ha parlato in conferenza stampa a tre giorni dall'esordio in campionato contro il Napoli: "Si, c'è molta attesa, ci siamo meritati questa promozione con merito, iniziare contro un avversario così difficile ci dà molti stimoli"

Dopo una stagione fantastica come quella dello scorso anno, cosa vi aspettate dalla Serie A?

"Si, c'è molta attesa, ci siamo meritati questa promozione con merito, iniziare contro un avversario così difficile ci dà molti stimoli e cercheremo di dare il nostro meglio e non vediamo l'ora di scendere in campo al San Paolo per giocarci le nostre carte in questo campionato".

Osimhen hai già cominciato a studiarlo?

"Diciamo che le caratteristiche sono ben precise, fa la differenza in Serie A facilmente, l'anno scorso l'ha fatto quando è stato bene fisicamente nel girone di ritorno conosciamo bene le sue caratteristiche, non sarà facile da affrontare ma penso che da squadra proveremo a fermalo, non solo lui ma tutto il Napoli ha tantissimi giocatori di talento e dobbiamo lavorare da squadra per riuscire a fermare le loro grandi qualità".

Caldara, averlo al fianco ti dà molta sicurezza, vista la sua esperienza in Serie A?

"Certo, l'arrivo di Mattia è stato veramente importante per tutti noi. E' un giocatore che ha già giocato partite questo livello e anche più importanti e ci darà sicuramente una mano a noi difensori ma anche a tutta la squadra. Penso che Mattia sia un giocatore di alto livello, oltre al livello tecnico tattico e di personalità può dare tanto a questa squadra. Un giocatore di alto livello che ci dà tanta sicurezza, anche a livello di personalità ci dà molto".

L'esordio in Serie A, ti darà tanta emozione, se mancherà Modolo potresti addirittura essere il capitano?

"Questo sarebbe ancora più bello, poi vedremo chi giocherà se giocherà Marco o altri, però è già molto emozionate giocare in Serie A e farlo da capitano sarebbe ancora più bello. l'importante sarà giocare e fare una buona partita Si assolutamente, ci sarà molta emozione, vedremo chi avrò al mio fianco se Caldara o Modolo, ma sappiamo che sarà una partita difficilissima".

Preferiresti incontrare un Napoli con il 4-3-3 o con il 4-3-1-2 ?

"Qualsiasi modulo affronteremo sarà un match difficile. Come ho detto loro sono bravi con qualsiasi tipo di modulo. Hanno diversi giocatori che possono ricoprire più ruoli, come Zielinski che può fare sia la mezz'ala che il trequartista. Quindi noi ci prepareremo a tutto e sappiamo che dovremmo fare una partita di attenzione al 100% e dovremmo fare una partita di altissima attenzione dal primo all'ultimo minuto e dare quel qualcosa in più anche a livello morale che ci può portare dei punti in più anche in uno stadio molto complicato".

Con il Frosinone, quando è entrato Svoboda per Schnegg tu hai giocato un po' più a sinistra avete giocato con una difesa a tre e mezzo o hai gicato da quarto di difesa?

"Diciamo che non abbiamo provato tanto ma una cosa che il mister ci ha messo dentro in allenamento e potrebbe diventare una soluzione magari a campionato in corso, magari durante le partite, ma questo sarà il mister a deciderlo. Diciamo che in fase d'impostazione non ero proprio un terzino mentre in fase difensiva dipende dalle partite che giocheremo se difendere a tre o fare il terzino a quattro. Questo sarà il mister a deciderlo. A Ferrara ho fatto il terzino sinistro, in entrambe le fasi ma per esigenza della partita".

Se il Napoli si dovesse presentare molto sbilanciato, potreste avere più spazi per colpire in contropiede?

"Si, forse potremmo trovare più spazio, ma comunque dovremmo essere bravi a cercare di sfruttare ogni occasione".

Cosa ruberesti a Koulibaly?

"Ha una stazza e forza fisica impressionante ed è la sua caratteristica migliore e forse proverei a rubargliela, ma ci sono molte cose che dovrei imparare d aun giocatore di questo livello".