Rileggi live Venezia, Di Francesco in conferenza: "Napoli subito dietro all'Inter"

Al termine del match contro il Napoloi, il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

17.24 - Inizia la conferenza stampa.

Ci avete provato con coraggio, c'è un po' di rammarico? "Quando si perde sicurmente si può fare qualcosa di meglio. Avevamo un piamo A e B e tolgiere la loro fonte di gioco sulle fascie. Poi ci siamo messi nel piano col 3-5-2. Nei primi 20' del secondo tempo abbiamo attaccato meglio, peccato per quel gol preso. Delle piccole disattenzioni quando lasci palle del genere in area, giocatori come Raspadori ti puniscono. Stankovic decisivo? I portiere servono per fare le parete, sta crescendo di partita dopo partita. E' tra i giovani con qualità da mettere dentro, spero non perda l'umilità. Sono sicuro che avrà un futuro roseo".

Zerbin se lo porta al Venezia? "Magari ce ne portiamo 3-4, scherzo. Abbiamo bisogni di rinforzi dopo qualche infortunio, il campionato di A non è facile. Oggi contro un Napoli forte abbiamo fatto una buona partita e siamo riusciti a metterlo in difficoltà. Speriamo di inserire qualche rinforzo a gennaio".

Stessa partita di Torino? "Molto simile. Sull'intensità di corsa il Napoli sarà superiore a noi, ma per sopprerire una differenza di qualità e competere dobbiamo dare il massimo. Alla lunga quando viene a mancare la lucidità viene fuori la qualità degli avversari".

Dove colloca il Napoli in classifica? "Subito dopo l'Inter, l'Atalanta non è una sorpresa come il Napoli, è una solida realtà. E' una squadra in crescita che sa quello che vuole".

Prima da titolare per Carbone, molto bene? "Si, poi l'ho dovuto cambiare dopo 50'. Sprecano tante energie più psichiche che fisiche i giovani. Essendo anche un argentino che esordiva da titolare al Maradona avrà influito mentalmente".

Dove potete migliorare? "Possiamo fare molto meglio dal punto di vista del gioco, questa squadra produce anche ottime giocate in settimana. Ma è normale che quando c'è stanchezza i cambi devono darti freschezza, ma i giocatori avevano dato tutto contro giocatori importanti".

17.33 - Termina la conferenza.