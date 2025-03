Ventola: "Conte con quella frase spiega che ha un disegno in mente"

Nel podcast Viva el Futbol, l'ex attaccante di Bari e Inter, Nicola Ventola, ha commentato la stagione e il momento che sta vivendo il Napoli tornando alle recenti dichiarazioni dell'allenatore di domenica scorsa dal Maradona: "Se Conte in conferenza dopo la vittoria contro la Fiorentina dice 'lasciatemi fare' è come se in mente lui sapesse già tutto, ha già il disegno, le idee chiare anche con il rientro di Neres".

