Ventola impressionato da Kvara: “Non solo finalizzazione, fa giocate da vero campione”

L’ex attaccante tra le altre dell’Inter, Nicola Ventola, ai microfoni della Bobo Tv ha parlato del Napoli soffermandosi in particolare su Kvaratskhelia: "Non è solo finalizzazione, ho visto delle giocate da vero campione, delle robe assurde. Il Napoli ha fatto un gran mercato perché non era facile sostituire alcuni giocatori e i nuovi si sono ambientati subito”.