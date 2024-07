Ventola: "Spalletti non pensava che il materiale in nazionale fosse così poco"

Nicola Ventola, ex attaccante, ai microfoni di Viva el Futbol ha parlato del percorso della Nazionale italiana di Spalletti a EURO 2024, rispondendo alle dichiarazioni di Cassano: “Anto (Cassano, ndr) per Spallettone che tu gli dicevi ma dove cavolo ti vai a ficcare. Però secondo me nella sua testa non pensava che comunque il materiale era ed è veramente poco. Quindi mi dispiace per Spallettone che di sicuro se prende una squadra di club che ci può lavorare tutti tutti tutti i giorni è diverso dalla nazionale”.