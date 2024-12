Ventura avverte: "Il vero problema non sarà il sostituto di Buongiorno"

Giampiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Genoa subisce poco da quando ha cambiato allenatore, per il Napoli sarà una gara difficile e ci vorrà un Napoli come quello del secondo tempo di Udine.

Assenza di Buongiorno? Per me Conte confermerà la difesa a quattro, direi che qualsiasi nome possa andar bene. Il vero problema non è chi sostituisce Buongiorno, ma che Napoli sarà a Genova, se sarà un Napoli presuntuoso o un Napoli col fuoco dentro. Mi metto nei panni di Vieira che è arrivato ed aveva necessità di fare subito risultato senza pensare al bel gioco. Non fa un calcio fantastico, ma rispetto a prima il Genoa subisce molto meno. Vedo grande consapevolezza dei propri limiti, ma i calciatori danno un grande contributo a livello di intensità e fisicità”.