Ventura: "Il Napoli è fortissimo, poteva fare di più con la Juve. Ora ha un vantaggio"

“Il Napoli torna da Torino con grande rammarico. Avrebbe dovuto o potuto ottenere qualcosa in più. La squadra di Gattuso è fortissima. L’Italia mi intriga molto, auguro a Mancini di raggiungere tutti gli obiettivi. Il Toro non può retrocedere”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’ Giampiero Ventura.

Commentando la vittoria della Juve sul Napoli nel recupero della terza giornata di campionato che si è volto ieri, l’ex ct della Nazionale ha sottolineato che “Nel primo tempo gli azzurri hanno avuto qualche difficoltà in più. Nella ripresa, complice l’ingresso in campo di Osimhen, il Napoli ha risposto colpo su colpo e poteva anche raggiungere il pareggio. Non ci è riuscito, però resta in corsa per la Champions anche perché il calendario della squadra di Gattuso appare meno ostico di quello delle altre concorrenti alle posizioni di vertice”.

Ventura ha anche avuto modo di dare un giudizio sulla Nazionale in vista degli Europei. “Mancini sta contando su una di quelle infornate che capitano una volta ogni tanto – ha detto Ventura a Radio Crc – calciatori come Barella, Insigne, Verratti e Jorginho ti possono portare lontano. Auguro a Mancini tutto il bene possibile”. Stesso discorso per il Toro. “Spero che Nicola abbia riportato sotto la Mole lo spirito granata – ha detto Ventura a Radio Crc – la classifica è complicata, però il Toro ha chance di salvarsi. Glielo auguro, perché un’eventuale retrocessione in B sarebbe una catastrofe”.