Ventura: "Il Napoli non fa un bel gioco, ma diamo tempo a Conte! Lukaku? Così può migliorare"

Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Credo che il discorso Lukaku vada analizzato a 360 gradi. Credo che se gioca con una punta vicino può rendere molto di più. Lukaku gioca sempre spalle alla porta e la maggior parte delle sue giocate sono rivolte sempre agli altri. Lui può dare di più ma credo che in un altro contesto tattico le sue prestazioni possono aumentare di livello. Buongiorno non fa rimpiangere chi c’era prima così come anche McTominay.

E’ normale che senza Osimhen non hai più quella profondità che rappresentava una ulteriore soluzione tattica. Al di la di tutto Conte sta lavorando da qualche mese e sta ottenendo il massimo da quello che ha a disposizione. Bisogna dargli il tempo di poter lavorare come è stato fatto con Spalletti durante il suo primo anno di gestione. L’anno scorso la difesa era il punto debole, ora è il punto forte. Poche volte il gioco degli azzurri ha fatto stropicciare gli occhi ma onestamente non si può pretendere tutto e subito.”