Vice ct Albania su Broja: "E’ a conoscenza dell’interesse del Napoli. Ecco che mi ha detto"

© foto di Luca Bargellini

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Sergio Porrini, vice commissario tecnico dell'Albania: "Asllani sicuramente ha dimostrato a Empoli un grande valore e una grande personalità. E’ un giocatore di grandissimo prospetto, ha fatto intravedere di essere un centrocampista moderno e duttile. In alcuni momenti ha giocato anche nel ruolo di trequartista di marcatura sul regista avversario. Non mi stupisce che squadre blasonate lo stiano cercando, però solo 6 mesi giocato ad alti livelli sembrano poco per vederlo già approdare in un grande club.

Broja? Nell’ultimo ritiro con l’Albania gli ho parlato, gli ho cercato di fargli capire alcuni movimenti che deve fare per mettere in difficoltà il difensore. E’ molto forte quando riceve la palla nei piedi, quando parte in progressione diventa destante. Deve migliorare molto con le spalle girate verso la porta, deve capire che per l’accelerazione che ha se riuscisse a muoversi bene senza palla diventerebbe davvero un giocatore completo. Per la sua età ha comunque i mezzi per scardinare le difese avversarie. A lui piace molto girare intorno alla prima punta pur essendo molto alto, è quasi 1.90, ma ha tecnica in velocità. Faccio fatica ad accostarlo a giocatore del passato perché ha sue caratteristiche particolari. In alcune movenze mi ricorda Leao. Gli ho chiesto del suo futuro, in questo momento ha diverse opzioni. E’ a conoscenza che anche il Napoli è interessato, ma in questo momento vuole andare in vacanza e affidare ai suoi agenti il mercato per poi fare la scelta più giusta per lui”.