VIDEO - Alvino: "Se il calcio non riprende, fallisce l'80% delle società. Chi si indebita rispetti le regole..."

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Se il calcio non dovesse riprendere, credo che rischierebbe di fallire l'80% delle società. A me personalmente poco interessa. Chi si è indebitato incominciasse a rispettare le regole, magari partendo dal settore giovanile o cedendo i propri gioielli. Magari così si torna ad una dimensione piu umana del calcio. Chi ha fatto i debiti non puo sostenere e salta, come accade nella vita".