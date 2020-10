VIDEO - Benevento, Inzaghi: "Battuti da un capolavoro di Insigne, è un campione. La loro esultanza..."

Nella conferenza stampa post-partita (qui), il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi ha parlato anche del gol di Insigne e dell'esultanza al fischio finale: "Cosa è mancato? E' mancato un uomo sul calcio d'angolo, eravamo uno in meno, Insigne ha tirato fuori un capolavoro, è un campione. Io ho cercato di dare fisicità perché stavamo soffrendo e Caprari era ammonito e speravo così di tenere perché nel primo tempo avevamo speso tanto per tenere il Napoli. Paghiamo il gol all'incrocio di Insigne, poi la squadra ha provato anche a fare il 2-2. Vedere il Napoli così felice per la vittoria ci deve riempire d'orgoglio".

Di seguito il video con i passaggi salienti