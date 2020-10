Benevento, Inzaghi in conferenza: "Abbiamo spaventato il Napoli giocando a testa alta. Insigne e Politano hanno fatto la differenza"

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta contro il Napoli: “La squadra è stata molto brava e vedere l’esultanza del Napoli significa che li abbiamo spaventati giocando a testa alta, rischiando anche il 2-2. C’è grande soddisfazione, poi è chiaro che il Napoli ha cambiato la partita con i cambi e per noi è stata più dura. Sono felice della prestazione della squadra. Penso che sia mancato un uomo sul calcio d’angolo del gol di Insigne, è un campione e lo ha dimostrato. Caprari era ammonito, speravo di tenere botta fino alla fine al momento del cambio: dobbiamo continuare su questa strada però. Maggio sta bene, volevamo dare continuità a Foulon e Letizia. Non c’è alcun problema, tutti avranno lo spazio che meritano. Noi i punti possiamo farlo contro chiunque, per farli contro le big ci vuole una partita miracolosa come quella che stavamo facendo. Poi il Napoli è una squadra da scudetto, ha la qualità dei singoli e nessun calciatore avrebbe messo la palla lì come ha fatto Insigne. Abbiamo provato a fare il 2-2, vedere il Napoli felice a fine partita ci deve riempire di orgoglio. Essere stati in partita col Napoli ed averli fatti soffrire ci rimarrà, dispiace perchè abbiamo tutti assaporato la possibilità di fare risultato. Abbiamo giocato al 100% contro giocatori forti, Insigne e Politano nel secondo gol hanno fatto ciò che fanno i giocatori di una squadra che lotterà per lo scudetto".

Maggio? “Con Christian non c’è nessun problema, siamo all’inizio e tutti avranno lo spazio che meritano”.

Punti contro le grandi: “Non ho mai detto che non possiamo fare punti con le grandi, per fare punti con queste squadre serve un tipo di partita miracolosa e oggi credo che l’abbiamo fatta, o ci siamo andati molto vicini”.

Partita contro l’Empoli: “Rientrerà Moncini e ci sarà spazio chi finora ha giocato un po’ meno. Ci teniamo alla Coppa Italia e l’affronteremo nel modo giusto. Al Verona poi penseremo da giovedì”.

Indicazioni: “Esser stati in partita è quello che serve per costruire il nostro futuro. Il Napoli lotterà per lo scudetto. Abbiamo una missione e sappiamo che dobbiamo fare qualcosa di straordinario”.