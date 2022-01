VIDEO - Cassano boccia Allegri: "Vlahovic? Pure con Messi tutti dietro e palla lunga!"

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato dell'approdo di Vlahovic alla Juventus: "Vlahovic è un colpo clamoroso, ma puoi prendere pure Messi o Ronaldo ma non cambierà niente, Allegri non cambierà, gli butteranno la palla come per Morata e lui dovrà fare la guerra. La Juve non cambierà, Allegri è questo, tutti dietro e giocherà malissimo. Per questo Vlahovic ha sbagliato la scelta: lui doveva fare un passaggio all'Arsenal o squadre così. La Juve è uno step già successivo perché la Fiorentina è una roba diversa. Lui ha le qualità per diventare forte forte, non so fin dove, ma è un passo importante e rischioso perché deve dimostrare di più di quanto fatto alla Fiorentina perché alla Juventus ogni 10 minuti devi fare la differenza mentre in Italia siamo bravi subito a chiamare fenomeni tutti. E' un rischio anche per l'investimento della Juventus. Avrà delle difficoltà anche per come gioca la Juventus. Non lo vedo però molto da Juventus anche per il carattere focoso, è un'idea mia questa, non si abbina bene".