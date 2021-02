VIDEO - Chiariello attacca: "Insigne ha gli attributi che voi non avrete mai, sapete solo criticare!"

Nel suo editoriale per Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato diffusamente anche di Lorenzo Insigne: "Si diceva che non sarà mai capace di essere un vero capitano, capro espiatorio di quando le cose vanno male. Sui social si diceva ridendo ma Insigne tirerà il rigore se il Napoli lo avrà contro la Juve?' Il caso ha voluto che il rigore c’è stato ed era importantissimo perché sullo 0-0. Ha sbagliato quasi tutti i rigori contro la Juve perché forse è troppo emotivo, ma al momento del penalty piazza una bordata notevole e fa gol. Ha dimostrato di avere attributi notevoli, quelli che voi non avrete mai nella vita perché sapete solo criticare. Si è preso una responsabilità, che se avesse sbagliato anche oggi, doveva andarsene da Napoli da come lo avreste trattato.

E non solo, nel secondo tempo quando la Juve spingeva Insigne si è erto a protagonista assoluto, è stato il leader vero della squadra insieme a Lozano. Il messicano, che l’anno scorso era stato criticato da tutti, ha giocato con una gamba mal ridotta, e negli ultimi minuti si impegnato a tirare la palla il fallo laterale gridando dal dolore e commuovendo tutti. Allora non è vero che questa squadra non è capace di non avere veleno e personalità, oggi la squadra ha giocato per il suo allenatore. Abbiamo sempre detto che Gattuso con i calciatori ha un buon rapporto e la squadra oggi ha mostrato un’anima che sembrava smarrita. Perdere in Coppa Italia contro l’Atalanta ci sta, perché avevano anche motivazioni maggiori, per loro la coppa è la vita, è solo il modo che ancor ci offende".