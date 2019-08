VIDEO - Chiariello: "Sbancare Firenze sarà dura per tutti. Le grandi squadre vengono fuori da ogni difficoltà"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della vittoria di Firenze nel suo editoriale: "La madre di tutte le battaglie. Partire bene era il viatico necessario per un campionato ambizioso. Tutti dopo il calendario con la doppia trasferta da far tremare i polsi, pensavano se il Napoli toppa l'inizio poi dopo due giornate rischia già il -6 dalla Juve che ha vinto convincendo anche abbastanza, riscoprendo Higuain e accantonando i giovani presi sul mercato. Il Napoli è stato dominato per mezz'ora dall'entusiasmo della Fiorentina, con l'effetto Commisso, sotto con un rigore così. Questo ha dimostrato il vecchio assioma, le grandi squadre vengono fuori dai momenti difficili e portano a casa la partita. Si parla degli acquisti, ma la vecchia guardia ci fa divertire da anni e ancora oggi con i loro tagli meravigliosi trafiggono i viola. Sarà dura metterli fuori. Tanti errori difensivi, prima gara per la coppia di centrali, ma anche cose interessanti come Elmas, un veterano. Mario Rui che contende la fascia a Ghoulam che ci mette due volte lo zampino sui gol e per non parlare del capitano. Sbancare Firenze non sarà facile quest'anno. La Juve, ma il Napoli riponde!".