VIDEO - Gigi Finizio: "Rispetto per Ancelotti, ma andava cambiato! Se i calciatori te lo fanno capire..."

Gigi Finizio, noto cantante napoletano, ha parlato del recente cambio in panchina nel salotto social di Mario Pelliccia che si intitola "Ci vediamo da Mario": "Ho tanto rispetto per Ancelotti, ma il calcio è come la produzione discografica per gli artisti e quando c'è qualche elemento che non va bisogna sostituirlo. E' come una macchina con una ruota bucata. Quando una squadra vive un disagio e dice di andartene, te ne devi andare.

Il Napoli è una delle più belle squadre che abbiamo in Italia, ha bisogno di un supporto tattico ed emotivo e di una grande energia. Quando viene a mancare non va bene.

Il mio calciatore preferito? Mi piaceva Hamsik e tifo per Insigne, ma sono tutti bravi. Ognuno ha la sua importanza".