VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Gattuso non ha trovato ancora la quadra"

Nel corso di ‘Campania Sport’, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato nel suo consueto editoriale ai microfoni di Canale 21 la vittoria del Napoli contro la Samp: “Nell’attesa di sapere cosa accadrà dopo la sentenza di Juve-Napoli, gli azzurri senza il punto di penalizzazione sarebbero secondi. Con certi risultati non dovrei essere molto critico nei confronti di Gattuso, che ha anche delle attenuanti importanti. Il primo tempo di oggi è stato scandaloso, e lo stesso tecnico ha ammesso di aver giocato malissimo. Non si può nascondere però che le coppe e il non potersi allenare fa danno".

Le coppe tolgono punti: "Anche le altre hanno stentato anche in giro per l’Europa, il Borussia Dortmund ha perso 5-1 in casa. Galliani, che di coppe se ne intende, diceva che le coppe ‘cubano’ dei punti in campionato".

I risultati sorridono a Gattuso: "Vedendo i risultati ottenuti a Napoli, cosa possiamo dire a Gattuso? Ha vinto il girone di Europa League e la Coppa Italia, sarebbe secondo in campionato. Oggi terza vittoria consecutiva, finalmente il Napoli vince di rimonta, 24 reti su 26 realizzati su azione, rilanciato definitivamente Lozano, Insigne sotto Gattuso è maturato. Tutti dati positivi, quindi Gattuso sugli allori? No, per chi vuol guardare oltre il naso, bisogna dire che il tecnico non ha trovato ancora la quadra a questa squadra, non sempre ti possono salvare le individualità ed ora arrivano Inter e Lazio. Poi questo gioco lento e stucchevole con Fabian Ruiz involuto ed inoltre raramente vediamo il Napoli in preda al furore agonistico. E poi Il Napoli ha sfruttato pochissimo le palle inattive. Gattuso da quando allena il Napoli ha vinto 21 partite su 34, perdendone ben 11. Il Napoli con questo trend chiuderebbe il campionato a 73 punti e sarebbe quinto vedendo la classifica dell’anno scorso. Adesso rispetto alla passata stagione il Napoli almeno ha una difesa tra le migliori del campionato".

Manca organizzazione alla squadra: "Qui non siamo né ad attaccare né a criticare Gattuso, ma se il Napoli vince tante partite, lo fa perché è forte. Lozano oggi spaccato la partita, con gol, assist e palo; però non può sempre essere la giocata a farti vincere ma ci vuole un’organizzazione di gioco e qui c’è un problema. Adesso deve essere il tecnico a metterci qualcosa in più, se trova la quadra viste anche le avversarie, a questa squadra nulla è precluso. C’è una rosa ampia ma non ancora una squadra. A Milano bisogna trasferire il pensiero di Gattuso alla squadra, vogliamo essere noi i lupi e non quelli in maglia nerazzurra”.