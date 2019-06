VIDEO TN - Ag. Zola: "Ancelotti ha fatto il minimo sindacale, ora incida sul mercato con i suoi rapporti..."

Fulvio Marrucco, agente napoletano di Gianfranco Zola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttonapoli.net a margine della kermesse “L’isola verde si tinge d’azzurro” soffermandosi anzitutto sulla prima annata di Carlo Ancelotti alla guida del Napoli: "E' stata una stagione con più luci che ombre per il Napoli. C'è stata una buona partenza, ma delle difficoltà verso febbraio. Contro l'Arsenal la squadra è arrivata scarica. Come prima stagione per Ancelotti, come risultati ha raggiunto il minimo sindacale".



Sul mercato: "Il Napoli dà poche notizie sul mercato, non fa trapelare quasi nulla. Mi auguro che le cose su Manolas siano vere e che quest'affare non sia preliminare alla cessione di Koulibaly. Stavolta Ancelotti deve mettere del suo nel mercato. Ha ottimi rapporti a livello internazionale, come Benitez, e può incidere. Rispetto a qualche anno fa c'è tanta offerta di calciatori, il mercato è più facile".