VIDEO - Venerato: "Tifo e stampa imborghesiti, c'è chi diceva il 2° posto è un fallimento ma qui s'è vinto 2 volte in 100 anni!"

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Ciro Venerato ha parlato del malumore di una parte della tifoseria al di là dei risultati: "ADL non ha fatto molto per avvicinare una parte della tifoseria, trattandoli più clienti che tifosi queli che vanno allo stadio ma anche la città, i tifosi e gli addetti ai lavori si sono imborghesiti. Qui s'è sentito dire che il secondo posto era un fallimento, poi s'è sentito quell'odioso e stupido 'amma vencere' perché in 100 anni si è vinto solo 2 scudetti. Si è arrivati lassù facendo tanti sacrifici, ma il fatturato è sempre quello".