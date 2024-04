Vidigal: “Gyokeres attaccante incredibile, con Kvara diventerebbe inarrestabile"

Jose Luis Vidigal, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona a Kiss Kiss Napoli.

Jose Luis Vidigal, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona a Kiss Kiss Napoli: “E’ un attaccante incredibile, ha qualità fisiche e tecniche. E’ diverso dagli altri attaccanti, attacca bene la profondità. E’ un attaccante di altissimo livello ma ha una clausola da 100 milioni e se non va al Napoli andrà ad una altra grossa squadra. E’ una punta con caratteristiche che non vedevo da anni”.

Subito titolare al Napoli? “Osimhen andrà via e a Napoli avranno bisogno di un attaccante forte. Gyokeres se verrà in Italia farà tanti goal come ha fatto Osimhen. In ogni partita stupirà”.

Gyokeres con Conte nel 352? “Gioca nel 3-4-3 di Amorim, capisce benissimo i movimenti di questo modulo. In nazionale gioca col 4-4-2 ma nel 3-4-3 dello Sorting si esalta e diventa un fenomeno. Intuisce subito i giusti movimenti da fare e va a finalizzare i cross che arrivano dal’esterno. Non so se verrà Conte ma è un attaccante che per fare al meglio deve gicare con due esterni ai lati”.

Intesa con Kvara? “Lui rientra da sinistra verso il centro e con questi movimenti Gyokeres diventa inarrestabile”.