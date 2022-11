Vidigal: “I miei figli vogliono che prenoti i voli per Napoli per festeggiare lo scudetto”

Josè Luis Vidigal, ex centrocampista di Napoli ed Udinese, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal

Josè Luis Vidigal, ex centrocampista di Napoli ed Udinese, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “I miei figli mi hanno chiesto già di prenotare il viaggio per andare a festeggiare il Napoli a fine stagione. Il Napoli può davvero sognare quest’anno, sta proponendo un calcio di altissimo livello. Spalletti ha un carattere incredibile, la squadra lo segue e mette in campo la grinta e la fisicità giusta.

Kvaratskheila? Mi ricorda il Leao dell’anno scorso, fa assist e goal. E’ una sorpresa per ciò che sta facendo nonostante sapessimo avesse un potenziale incredibile. Nessuno pensava potesse essere un protagonista di questo Napoli che aveva bisogno di uno che desse la scossa giusta.

Mario Rui? E’ a Napoli da tanti anni e non c’è stata stagione in cui non abbia fatto bene. E’ un portoghese che non va spesso in nazionale, ma io ve l’avevo detto che sarebbe diventato un leader in campo. Lui è un allenatore in campo, è esperto. Poi è forte, ha qualità, tecnica e il Napoli dovrà affidarsi a lui perchè fa la differenza. Se non lo portano ai Mondiali vuol dire che il tecnico sta dormendo. S’è fatto male anche Nuno Mendes del PSG”.