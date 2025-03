Vieri alla Gazzetta: "Inter ha la rosa più forte d'Italia. Infortuni? Ci sono pure se non fai le coppe"

L'ex attaccante Bobo Vieri ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport parlando, tra i vari argomenti, anche della corsa al titolo in Serie A. Queste le sue dichiarazioni: "L'Inter ha tutto per vincere Scudetto e Champions League. In pochi in Europa hanno una rosa così, in Italia è la più forte. Sui tanti impegni? Senti la fatica solo se perdi. Io, se stavo a casa in settimana, mi rompevo le palle. Infortuni? Quelli ci sono pure se non fai le coppe".