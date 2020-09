Vieri: "Fatto fuori da Tiki-Taka senza motivo, andremo per vie legali"

Christian Vieri, ex attaccante di Inter, Juventus e Lazio fra le altre, durante il lockdown ha imperversato come opinionista e conduttore sui social. Tuttavia non non sarà più un volto di Tiki-Taka. La conferma arriva direttamente dall'ex attaccante di Inter e Juventus fra le altre nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera: "No, non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. È una cosa che non mi aspettavo, andremo per legali".