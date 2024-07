Vieri: "Zirkzee? Se sta bene sempre Lukaku. Curioso sul Napoli, Conte li massacrerà!"

L'ex attaccante Christian Vieri, presente all'evento di presentazione del nuovo logo della Serie A, ha parlato ai media presenti. Di seguito le dichiarazioni riprese da Sport Mediaset: "La colpa è di tutti, così non do fastidio a nessuno. Di tutti quanti, di uno e dell'altro: non mi piace incolpare una sola persona, è colpa di tutto il gruppo. Mi aspettavo molto di più, non abbiamo fatto un buon Europeo, non c'è niente di male a dirlo. Dobbiamo fare molto meglio: siamo l'Italia e l'Italia non va per partecipare a Mondiali o Europei, ma per vincere. Sempre. Siamo un paese malato di calcio, abbiamo vinto quattro Mondiali... Normale che l'allenatore si prenda più colpe degli altri, ma è anche il suo mestiere. Sicuramente dobbiamo migliorare, ci penseranno il tecnico e la Federazione. Sapranno cosa fare".

Il mordente è mancato?

"Parlavo con i miei amici e si dice sempre che devi sputare sangue, a volte magari tirare qualche legnata. Ma a volte non basta: dai tutto e non è abbbastanza, a volte gli altri sono più bravi. Sicuramente hanno dato tutto, anche io mi sono trovato a volte in quelle situazioni. Quante volte mi ci sono ritrovato, dopo che non avevo fatto una buona partita. Non è che non avevano voglia o non ci tengono alla Nazionale, sono cose che fanno parte dello sport".

L'Inter è ancora la favorita per vincere il campionato? Si aspettava Lautaro così in crescita?

"Fa gol da tanti anni, ha dimostrato di essere uno dei più grandi attaccanti al mondo. Non mi sorprende. L'Inter per me riparte come squadra più forte e favorita per vincere il campionato, ma hanno una grande rosa, un grande allenatore e un grande presidente. Poi sarà il campo a decidere".

Nella sua squadra prenderebbe più Lukaku o Zirkzee?

"Non prendo il Lukaku della Roma e di questi Europei. Al massimo prendo il Lukaku di quando era con Conte... Quello di quest'anno no. Vedendolo, fisicamente fa fatica: è alto e muscoloso, deve portare in giro tanto peso. Lui più si allena e meglio sta, comunque prenderei sempre uno come lui che ha esperienza e ha giocato in grande squadre. Se sta bene è sempre da prendere".

Chi pensa che sarà protagonista del mercato?

"Ancora è presto, bisogna capire quanti soldi hanno le squadre per fare mercato. Sono curioso del Napoli, ci è andato un grande allenatore e senza coppe li massacrerà tutta la settimana, mentalmente e fisicamente".

Un attaccante da prendere per fare un affare?

"Morata, se viene via dall'Atletico. Certo, io al posto loro lo terrei: per avere giocatori forti bisogna tirare fuori le bistecche".