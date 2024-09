Vigliotti: "Conte ne cambierà 10 per il Palermo! Osimhen-Juve? Fantamercato..."

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen alla Juve? Immagino quanto sarebbe contento De Laurentiis. Il Napoli potrebbe incassare circa 80 mln dalla Juventus, ma la Juve come fa a pagare questi soldi al Napoli a gennaio? Mi sembra fantamercato. La Juve fa fondo come sempre ha fatto, ha una madre proprietaria che copre, ma non credo oggi abbia i soldi per comprare Osimhen.

Juve-Napoli? Prestazione sottotono di Lukaku e Kvaratskhelia. Ero ottimista a inizio partita perchè mi aspettavo Kvara divorasse Savona, ma il georgiano ha avuto difficoltà nel saltarlo. Ad oggi Politano si sta sobbarcando di un lavoro molto importante in fase di copertura ed ha sopperito alle mancanze di Lukaku e Kvaratskhelia a Torino. Se poi la Juventus non prende goal non è un caso. Turn over col Palermo? Il Napoli non ha coppe e la rosa è imponente, ritengo che sia legittimo che Conte possa dar spazio a coloro i quali non trovano spazio. Per me gioca a 4 con Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola. Poi Gilmour a centrocampo con Folorunsho, poi mi aspetto Neres o Ngonge a destra. Raspadori dietro a Simeone”.