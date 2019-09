Vigliotti: "Napoli-Liverpool con serenità, decide solo chi arriva secondo! Assenza Allison..."

A "Marte sport live" è intervenuto il giornalista Gianluca Vigliotti che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "E' una partita dove la qualificazione di Napoli e Liverpool si limita a decidere solo chi arriva secondo. E' un match che si gioca con tranquillità impostato a quello che accadrà nel raccogliere altri punti con Genk e Salisburgo. Giocheranno Zielinski a sinistra, Fabian e Allan in mezzo al campo e Callejon a destra. Nei due in avanti possono giocare tutti.



Come sta il Liverpool? Meglio di cosi non può stare. Sabato hanno massacrato il Newcastle facendo una partita fantastica. Però hanno pochi ricambi nella rosa. Occhio al portiere che è stato protagonista in Supercoppa ma non è Allison e quindi il Napoli ha un piccolo vantaggio. Non c'è due senza tre Speriamo che Klopp se ne vada di nuovo triste dal San Paolo".