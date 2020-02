Vigliotti sicuro: "Questo è il Barça più debole degli ultimi 10 anni"

Il giornalista Gianluca Vigliotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla gara col Barcellona: "Messi non si discute, lo preferisco a Ronaldo. Nelle partite che contano però l'argentino non segna. Questo è il Barcellona più debole degli ultimi dieci anni. Gli spagnoli avranno tante assenze, non sarà una squadra stellare al ritorno".