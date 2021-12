Vinicio: “Con lo Spezia è mancato Insigne. Perplesso dall'attacco, era nullo"

Luis Vinicio, uno dei simboli del Napoli, a Tuttomercatoweb.com ha parlato del momento degli azzurri. La sua analisi parte dalla sconfitta con lo Spezia: “Mancava Insigne e doveva esserci qualcuno che sapesse battere bene i calci d'angolo. Non c'era uno che sapeva farlo, questa è una mancanza. Con tutti i corner che ci sono stati non ce n'è stato uno fatto bene. Idem per le punizioni. Ci deve essere qualcuno che faccia le sue veci".

E tutte queste sconfitte casalinghe anche contro squadre inferiori?

"Peccato perchè sono partite che debbono essere vinte in tutti i sensi. Non si può pensare che il Napoli possa perdere in casa con formazioni almeno sulla carta inferiori".

Inter favorita per lo scudetto?

"Adesso ha un buon vantaggio, naturalmente è in mano a loro: se continuano così non c'è molto da fare".

Ci sono state critiche a Spalletti per la formazione. Lei che ne pensa?

“Con lo Spezia sono rimasto perplesso dall'attacco. Era nullo".