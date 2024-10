Visnadi a Sky: “Conte tende a nascondersi, ma ha l’obbligo di correre per lo scudetto”

"Sappiamo che il Napoli ha speso un sacco di soldi proprio per accontentare Conte e quindi deve essere una candidata per lo scudetto".

Il giornalista Gianni Visnadi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: “Conte non deve essere preoccupato di nulla, deve essere forte del suo lavoro.

Sa, però, che non può nascondersi dietro al dito delle parole dell’anno anno e della squadra che l’anno scorso è arrivata decima. Questa è una squadra che l’anno scorso è arrivata decima perché ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, ma la stagione precedente aveva vinto lo scudetto. Nell’ultima di campionato il Napoli ha giocato con sette giocatori di campo su dieci che erano quelli dello scudetto. Sono stati aggiunti dei giocatori molto forti, sappiamo che il Napoli ha speso un sacco di soldi proprio per accontentare Conte e quindi deve essere una candidata per lo scudetto. Poi penso che Conte non abbia l’obbligo di vincere ma di correre per lo scudetto e credo che non abbia paura di questo, anche se tende un po’ a nascondersi”.