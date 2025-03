Viviano: “Conte prima scelta del Milan! In caso di addio prenderei Gasp o Italiano”

L’ex portiere Emiliano Viviano, ai microfoni di TvPlay ha parlato del futuro di Antonio Conte: "Un uccellino mi ha riferito che il Milan si è mosso per Conte in vista della prossima stagione. La società lo vuole: è lui la prima scelta. Me l’ha detto una persona che ha delle conoscenze e di cui mi fido ciecamente. Poi non so se in estate andrà al Milan o meno.

In caso di addio, tra i nomi che ci sono in giro, fossi il Napoli o prenderei Gasperini, che dal punto di vista della cultura del lavoro potrebbe proseguire il lavoro di Conte, o Vincenzo Italiano”.