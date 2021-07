Vocalelli: "Ma quale fortuna, palo Emerson e Berardi sbaglia 2-0!"

Alessandro Vocalelli, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Il calcio non è uno spartito, non è detto si debba giocare sempre allo stesso modo. A volte bisogna cavalcare la partita e bisogna sapere soffrire. Sento parlare di fortuna, ma non vedo dov'è questa fortuna: abbiamo colpito un palo con Emerson, Berardi ha avuto l'occasione per chiudere la partita e Donnarumma il rigore di Morata lo ha parato".