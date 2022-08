Vocalelli sulla Roma: "Ha guadagnato terreno su Napoli e Juve. Forse pure sul Milan..."

Così il giornalista Alessandro Vocalelli nel corso di Radio Radio, come riportano i colleghi di Laroma24

"La Roma ha guadagnato nettamente terreno sul Napoli, secondo me anche sulla Juve e forse anche sul Milan. I giallorossi per me sono tra le prime quattro, ma non esagererei ad alzare l'asticella", così il giornalista Alessandro Vocalelli nel corso di Radio Radio, come riportano i colleghi di Laroma24