Vulpis: "Situazione nel Napoli pericoloso precedente, giocatori si comportano da liberi professionisti..."

Marcel Vulpis, giornalista di Sporteconomy, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: "Questa situazione del Napoli è un pericoloso precedente, questi sono dipendenti ma si stanno muovendo come liberi professionisti, ma c'è un contratto vero e proprio. Non è che uno si può rifiutare di erogare prestazioni che fanno parte dell'accordo tra il club ed il calciatore stesso. Per me dovrebbero essere pagati come dei liberi professionisti, ci sono calciatori che fanno pochissimi gol, ma che ne facciamo 5, 10 o 50 verranno pagati sempre allo stesso modo. Anche i calciatori dovrebbero avere dei contratti più flessibili rispetto a quelli attuali. Io sono dalla parte di De Laurentiis, i calciatori vogliono avere tutte le garanzie del caso come dipendenti, ma poi si comportano da liberi professionisti".