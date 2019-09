Wanda scherza con Auriemma: "Icardi? Chissà a gennaio, il Napoli ha ancora in cassa i soldi..."

Mauro Icardi è stato il sogno dell'agosto napoletano, ma l'argentino non ha voluto trasferirsi in azzurro. Wanda Nara, moglie e agente dell'ex Samp, schierzando con Raffaele Auriemma a Tiki Taka, si è lasciata andare a una battuta: "I soldi che il Napoli non ha speso per Icardi sono ancora in cassa, quindi a gennaio potrebbe arrivare qualche sorpresa... (sorride, ndr)".