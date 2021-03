Younes 'dimentica' Napoli: "L'Eintracht mi ha voluto a tutti i costi e qui sono felice"

Dal ritiro della Germania, Amin Younes ha manifestato la sua voglia di restare all'Eintracht. Il fantasista classe 1993 è in prestito biennale nel club tedesco ma non pensa al ritorno a Napoli: "Ci sono state molte trattative con l'Eintracht, è un club che ha mostrato grande interesse nei miei confronti e io sono felice di far parte di questa squadra. A Francoforte mi trovo bene, siamo un grande gruppo e abbiamo un allenatore fantastico. Mi sento a mio agio e gioco con libertà, posso aiutare la mia squadra. Siamo messi bene in classifica: questo è il risultato delle grandi prestazioni fatte e io sono felice di far parte di tutto questo".