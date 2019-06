Younes svela: "Mi ha chiamato Low, era felice per il mio ritorno in campo. Sarebbe bello indossare la maglia della Germania"

Il buon finale di campionato in maglia Napoli riapre uno spiraglio per la nazionale tedesca ad Amin Younes. A confessarlo è il calciatore, che ha parlato ai microfoni di Kicker: “Ho avuto una conversazione con Low (commissario tecnico della Germania, ndr), mi ha detto che era felice per il mio ritorno in campo e per il fatto che stessi tornando in un buono stato di forma. Non mi ha parlato di un imminente ritorno in nazionale, ma sono felice che abbia mostrato interesse per la mia situazione e mi abbia telefonato. Sarebbe molto bello indossare di nuovo la maglia della Germania”.