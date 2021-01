Zaccheroni: "Il Napoli crea più di tutti e subisce poco, ma senza bomber perde gare assurde!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il tecnico Alberto Zaccheroni per analizzare la gara di domani: "Ci arriva decisamente meglio il Napoli. La Juve deve rialzarsi immediatamente, mi aspetto grande determinazione, ma il vero Napoli non è quello di domenica scorsa e la vera Juve non è quella vista con l'Inter. I bianconeri però hanno grossi problemi a centrocampo, poca personalità, poco filtro alla difesa e sostiene poco l'attacco. Il centrocampo del Napoli funziona discretamente, al di là degli uomini, Gattuso ha a disposizione un organico importante. Non è primo perché vedete la partita con lo Spezia, costruisce tantissimo, concede poco o nulla ma non vince la partita! Davanti gli attaccanti non hanno tanti gol, non c'è più Higuain. Gli manca il cecchino quando ti capitano solo 2 palle, Higuain segnava su una palla, ora sono buoni attaccanti ma non hanno 20 gol nelle gambe. Gattuso sta gestendo molto bene la squadra, dispiace che non venga valorizzato il gioco da un bomber".