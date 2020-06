Zaccheroni: "Per finire la Serie A urge un piano B. Con nuovo stop sarebbero guai"

L'allenatore Alberto Zaccheroni è intervenuto ai microfoni di 'Domenica sport' su RaiRadio1 riguardo al ritorno del calcio giocato in Italia dopo il Coronavirus: "Mi aspettavo che questa situazione potesse essere un'occasione per sviluppare il finale di stagione proiettandolo anche sugli interessi della Nazionale che sarà impegnata agli Europei e poi ai Mondiali che non saranno a luglio e in agosto. Pensavo si andasse a favorire questo impegno. Ci sono interessi molto importanti e terminare questo campionato al più presto. Per portare a termine la Serie A ci vuole un piano B perché se fermiamo tutto un'altra volta sono guai. Sappiamo perfettamente che se ci fosse un caso positivo tutta la squadra dovrebbe andare in quarantena"