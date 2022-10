Zambrotta si complimenta col Napoli: “Squadra del momento, sta facendo cose straordinarie“

Gianluca Zambrotta, ex giocatore di Juventus e Milan e campione del mondo nel 2006 con l'Italia, presente al Gran Galà del calcio, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Zambrotta, ex giocatore di Juventus e Milan e campione del mondo nel 2006 con l'Italia, presente al Gran Galà del calcio, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, di tanti temi, a cominciare dai bianconeri: "Sicuramente non mi aspettavo una Juventus così, ma un po' diversa. Il momento non è facile, è complicato, spero che possa risalire in classifica e far qualcosa di più, anche se è difficile, in Champions League".

Chi ruba più l'occhio tra Milan e Napoli?

"Sicuramente il Napoli, sta facendo cose straordinarie, è in un momento di forma eccellente. Il Napoli è la squadra più in forma del campionato".

Sta dimostrando che si può vincere anche con il bel gioco.

"Il Napoli è la squadra del momento: segna, corre, lotta. Bisogna fare i complimenti agli azzurri".

Quanto condizionerà la sosta per il Mondiale?

"È difficile dirlo, ci sarà una sosta molto lunga... Bisognerà vedere come hanno preparato questa fine di campionato ed il ritorno a gennaio. Sarà una Serie A anomala, è difficile dirlo adesso, sarà comunque una cosa nuova. Vedremo chi avrà fatto meglio la preparazione".