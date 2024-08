Zanetti a Dazn: "Andare uomo su uomo ha funzionato, risultato sorprendente"

Paolo Zanetti, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-0 contro il Napoli: “È stata una partita che ha sorpreso un po' tutti, forse anche noi. Venivamo da una brutta sconfitta in Coppa, i ragazzi hanno messo in campo la mentalità giusta per fare il campionato che dobbiamo fare noi. Siamo stati veramente bravi”.

Come mai vi siete messi a specchio? "Quando si allenano questo tipo di ragazzi, diventa difficile parlare di copertura degli spazi e più semplice andare uomo su uomo, alzando l'intensità. Ha funzionato, i meriti vanno ai calciatori per aver messo tutto in campo".

Come procede il lavoro con la società? Qual è il segreto per far rendere tutti subito al meglio? "Il segreto non c'è, è il lavoro quotidiano. Le difficoltà di comunicazione sono tante, l'esperienza è poca, ma c'è il tempo per lavorare. I ragazzi sul campo hanno dimostrato di saperci fare, la predisposizione di tutti quanti è stata fantastica. Ora hanno creato aspettative, andremo a ricercare l'equilibrio giusto".

Abbiamo visto una sua grande esultanza ai gol, di pancia. "Me la sono goduta. Come ogni minuto in A, anche perché quando si è a casa poi ci si ricorda di tutti gli sforzi fatti per arrivare così in alto. Poi questo stadio è straordinario, tifosi che trascinano: è impossibile non avere una reazione come quella avuta oggi".

Si aspettava un Napoli così? "Per quello che abbiamo visto, impostavano con il 3-2-5. Noi ci siamo messi a specchio per essere aggressivi e ripartire, abbiamo trovato trame di gioco interessanti e creato diverse occasioni. È stata la partita perfetta".