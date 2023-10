Zazzaroni: "Al 99% Osimhen via in estate! Il comunicato senza nominare il club lo testimonia..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Osimhen? Il comunicato è un intervento dovuto da parte del club. Sul rinnovo sembravano d’accordo su tutto, ma invece non lo sono ed al 99% andrà via in estate. E’ ancora così lungo il campionato che c’è poco da strumentalizzare, a lui non è piaciuto quel video. Ha fatto un post per la città, ma non per il club e sono distanti. Fino a quando si impegna e fa gol non c’è problema, ma c’è la Coppa d’Africa".