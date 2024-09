Zazzaroni: "Conte senza coppe ha vinto al primo colpo con Juve e Chelsea"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli contro la Juve mi è piaciuto. Anche dal punto di vista tattico. Confido molto in Lukaku. Solitamente viene criticato perché con le grandi non riesce ad esprimersi al meglio e su questa teoria c’è uno storico importante. L’importanza di Romelu la vedremo nelle prossime quattro partite.

Conte senza coppe ed al primo anno di lavoro è una macchina. Abbiamo visto quello che ha fatto con la Juventus o il Chelsea dove ha vinto al primo colpo. La Champions poi quest’anno farà danni. Le prime quattro partite saranno fondamentali perchè un pareggio è come se fosse una sconfitta con questa formula. Conte poi dovrà anche inserire Gilmour che è un giocatore di grande qualità ed anche tanti giocatori che possono cambiare il match dalla panchina che preso saranno sfruttati”.