Zazzaroni esalta ADL: "'DeLa La Land', il più visionario del nostro calcio"

"DeLa La Land". Nel suo fondo per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni si sofferma sul presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

"DeLa La Land". Nel suo fondo per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni si sofferma sul presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, "il dirigente più divisivo, visionario e imprevedibile del nostro calcio". Quando il Napoli festeggerà il suo terzo scudetto, fa notare il giornalista, "saranno trascorsi 19 anni" da quando rilevò il club. De Laurentiis "è personaggio, sa di esserlo, vuole esserlo: nei momenti di buona lo trovi simpaticissimo, affettuoso, complimentoso e generoso di sé, ma non appena cambia il vento degli umori, o qualcosa non gli sta bene, può diventare volgarissimo (nel linguaggio) e dirompente".

Con la città e la tifoseria, invece, i rapporti sono stati spesso burrascosi: "Ha subìto contestazioni anche per il modo di porsi nei confronti del prossimo", ma "l'esibizione di superiorità della squadra sul campo cancella soprannomi sgraditi, striscioni infamanti, la maggior parte dei dissensi". Stasera il suo Napoli avrà la possibilità di raggiungere per la prima volta nella storia i quarti di Champions. Per l'occasione Zazzaroni nota "l’abolizione (provvisoria) della scaramanzia. Che non significa la fine di una cultura - non un vezzo - ma un passo avanti verso la certezza conquistata in modo del tutto originale: lavorando duro, con intelligenza, senza chiedere miracoli".