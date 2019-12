Zazzaroni: "Il Napoli costruisce tantissimo, Ancelotti voleva Icardi perché Milik è un alibi"

Il giornalista Ivan Zazzaroni ai microfoni di Canale 21 commenta il momento vissuto in stagione dal Napoli: "​​​​​​Non significa niente tirare così tanto? Mica tanto, occhio. Ancelotti voleva Icardi proprio per quel motivo lì. Gli serviva un bomber. Era convinto che Milik fosse un alibi per i compagni. Se tiri così tanto e non prendi la porta, significa che hai costruito".