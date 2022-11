Zazzaroni: “Il Napoli è una delizia per gli occhi, sta sfatando tutti i luoghi comuni del calcio”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”: "Il Napoli sta sfatando tutti i luoghi comuni del calcio. Partendo dall'inizio: possibile mai che un georgiano e un sudcoreano possano imporsi in serie A? Così è stato. Senza Anguissa come si fa? Eppure il Napoli ha vinto, anche senza Rrahmani. Non c'è Raspadori e il Napoli vince con Osimhen, e viceversa. In questo momento il Napoli è una delizia per gli occhi, il vero rivale per il titolo è solo l'Inter, che ha, come spessore di rosa, il valore di quella degli azzurri. Il Milan per me è attualmente inferiore. Non vedo altre squadre competitive per lo scudetto.

Il Napoli ha anche ritrovato il suo pubblico, si è sciolta la diffidenza dei tifosi verso gli azzurri. C'è una empatia eccezionale, un ritorno di fiducia che questa squadra merita in pieno, anche perchè affronta le gare con consapevolezza e maturità. Gli azzurri credono in quello che fanno, magari una partita la sbaglieranno pure in futuro, perchè è fisiologico, ma la squadra è forte e i Mondiali non credo siano un problema, avendo pochi giocatori impegnati e perchè il filo del discorso può essere riannodato senza problemi"