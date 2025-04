Zazzaroni: “Inter sta già pagando lo sforzo, ha -12 punti rispetto all’anno scorso!”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Ora le seconde linee dell’Inter non mi pare stiano facendo male. Se l’Inter deve proprio perdere dei punti che li perda a Bologna (ride,ndr), è la cosa migliore. Con l'Atalanta abbiamo regalato.

L’Inter ha 12 punti in meno in campionato perché ha giocato più partite e l’unica strada era gestire le risorse, è presente in tutti i tornei ma con -12 in campionato e vedremo uno Scudetto ad una quota piuttosto bassa. La quarta dello scorso anno e quella di quest’anno, invece, hanno gli stessi punti. L’Inter ha già pagato questi sforzi”.